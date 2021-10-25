Трехмесячного амурского тигра спасли из капкана в Приморье

Трехмесячного амурского тигра из капкана освободили специалисты. Животное попало в беду в Приморском крае, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра «Амурский тигр».

Сообщается, что краснокнижный хищник угодил когтем передней правой лапы в капкан. Дальнейшее нахождение в ловушке грозило тигренку гибелью.

В центре по спасанию тигров указали, что дуги капкана не нанесли детенышу серьезных травм, ему оказали первую медицинскую помощь, и он благополучно ушел к матери-тигрице. Отмечается, что это была самка весом 20 кг.

О попавшем в капкан хищнике сообщил местный житель. Своевременное обращение за помощью спасло маленькой тигрице жизнь.

В конце сентября взрослый амурский тигр загнал грибников на дерево. По словам главы района, где произошел инцидент, зверь был сыт, доволен, готовится к зиме, поэтому никто не пострадал.