Дочь Пескова опубликовала фото с братьями Николаем, Миком, Деми и сестрой Надей

Дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова опубликовала редкие семейные фото с братьями и сестрой в Instagram.

В домашней обстановке запечатлены дочь фигуристки Татьяны Навки Надя, братья Николай, Дени и Мик. «Семейное воскресение», — гласит подпись к фото.

Самый старший сын Пескова — Николай, которому сейчас 31 год, родился в браке с Анастасией Будённой — внучкой знаменитого советского полководца Семёна Будённого. Мик и Дени и Елизавета появились во втором браке официального представителя Кремля с Екатериной Солоцинской.

Ранее Елизавета Пескова опровергла информацию о своей свадьбе. Сведения о ее предстоящей свадьбе с Русланом Голбазовым не соответствуют действительности, заявила «Газете. Ru» сама дочь пресс-секретаря Дмитрия Пескова.