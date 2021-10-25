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Дочь Пескова опубликовала фото с братьями Николаем, Миком, Деми и сестрой Надей

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stpellegrino/instagram.com

Дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова опубликовала редкие семейные фото с братьями и сестрой в Instagram.

В домашней обстановке запечатлены дочь фигуристки Татьяны Навки Надя, братья Николай, Дени и Мик. «Семейное воскресение», — гласит подпись к фото.

Самый старший сын Пескова — Николай, которому сейчас 31 год, родился в браке с Анастасией Будённой — внучкой знаменитого советского полководца Семёна Будённого. Мик и Дени и Елизавета появились во втором браке официального представителя Кремля с Екатериной Солоцинской.

Ранее Елизавета Пескова опровергла информацию о своей свадьбе. Сведения о ее предстоящей свадьбе с Русланом Голбазовым не соответствуют действительности, заявила «Газете. Ru» сама дочь пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

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