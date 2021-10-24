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Parisien: над загородной резиденцией Макрона заметили два неопознанных беспилотника

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Gonzalo Fuentes/AP

Два беспилотника были замечены над загородной резиденцией президента Франции Эммануэля Макрона в Версале, сам глава государства находился внутри. Об этом сообщает газета Le Parisien.

По данным издания, дроны появились возле резиденции 22:00 по местному времени, а потом улетели в направлении соседнего города Шене. Пока неизвестно, кто является владельцем беспилотников.

Все полеты в этой зоне строго запрещены. За нарушение грозит тюремное заключение на срок один год и штраф до €75 тыс, подчеркивается в статье.

Ранее сообщалось, что девятнадцатилетнего студента, бросившего яйцо в президента Франции Эммануэля Макрона, поместили в психиатрическую больницу. После того, как напавший на Макрона студент был задержан и доставлен в полицию, по требованию прокуратуры Лиона была проведена психиатрическая экспертиза.

По результатам обследования молодой человек был помещен в психиатрическую больницу Vinatier в соседнем с Лионом городе Брон. Кроме того, на него было заведено дело, студента обвиняют в насилии над представителем власти.

До этого сообщалось, что неизвестный кинул предмет, похожий на яйцо, в президента Франции Эммануэля Макрона. Инцидент произошел в тот момент, когда глава государства посещал выставку Eurexpo в Лионе.

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