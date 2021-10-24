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Психиатр Сиволап назвал причины возникновения алкоголизма

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Доктор медицинских наук, психиатр Юрий Сиволап заявил, что если у ребенка оба родителя злоупотребляют алкоголем, у него скорее всего тоже появится зависимость. Об этом он сообщил в эфире радио «Говорит Москва».

Еще одна причина — психические расстройства. Депрессия и тревожные состояния также могут стать причиной злоупотребления спиртным.

Неблагоприятные внешние воздействия тоже могут подтолкнуть человека к выпивке, считает врач.

Ранее сообщалось, что тревожность, возникающая после употребления пива — реальная и малоисследованная проблема. Ученые назвали феномен «hanxiety», сокращенно от английских слов «hangover» — похмелье и «anxiety» — тревожность.

Доктор Сара Адамс из Департамента психологии зависимости Университета Бата сообщила, что психологический дискомфорт на следующее утро после застолья связан с тем, как работает наша нервная система. Употребление алкоголя (как и других психоактивных веществ) влияет на баланс нейромедиаторов в организме.

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