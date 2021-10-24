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Избиение мужчины в Стерлитамаке на глазах у сотрудников Росгвардии попало на видео

Толпа избила мужчину на глазах у двоих сотрудников Росгвардии в Стерлитамаке Республики Башкортостан. Видеоролик с инцидентом появился в социальных сетях.

Происшествие имело место 22 октября, возле одного из заведений Стерлитамака. На опубликованных кадрах видно, как три человека бьют мужчину, а рядом с ними стоят два сотрудника Росгвардии, не вмешиваясь при этом в ситуацию. О причинах драки не сообщается.

В пресс-службе управления Росгвардии по Башкортостану сообщили местному порталу Ufa1, что в настоящий момент ведется разбирательство и изучаются все подробности произошедшего.

6 сентября 2021 года в сети было опубликовано видео нападения на пассажира московского метро Романа Ковалева — трое мужчин набросились на него втроем и избили.

Нападавших Мусалаева, Залибекова и Ханмагомедова задержали по горячим следам, против них возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве и 6 октября заключили под стражу на 2 месяца.

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