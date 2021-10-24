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Нагруженный деньгами частный вертолет разбился на футбольном стадионе в Ливии

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218tv.net

Частный вертолет упал в воскресенье в городе Тархуна в 80 км к югу от ливийской столицы Триполи. Об этом сообщается на сайте телеканала «218».

Футбольный стадион города используется как взлетно-посадочная полоса, утверждает издание.
В публикации отмечается, что экипаж вертолета выжил.

При этом официальные власти не разглашают подробности инцидента и причины, которые могли привести к аварии.

Администрация учебного госпиталя Тархуна подтвердила прибытие летного экипажа для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета у города Руза в Московской области. Причины крушения пока неизвестны. Инцидент произошел неподалеку от деревни Ватулино. Разбился двухместный сверхлегкий летательный аппарат «Аэропракт А-22 «Летучая лисица».

Накануне в подмосковном городе Лыткарино упал вертолет Robinson. Трое человек, находившихся на борту воздушного судна, погибли. Разбившийся вертолет, предположительно, принадлежал аэроклубу «Кондор-М». Крушение произошло в ходе учебно-тренировочного полета.

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