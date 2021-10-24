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Вирусолог Тимаков назвал важный орган, который часто страдает при COVID-19

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Врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что печень занимает третье место по частоте поражения при коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Вести FM».

Он отметил, что у заболевания несколько «любимых» органов. В первую очередь вирус атакует легкие и эндотелий сосудов, в которых большое количество рецепторов.

«У него также большое количество рецепторов в кишечнике и в печени. Печень стоит на третьем месте по поражению при коронавирусной инфекции. А у детей — кишечник. Там нарушаются полностью все процессы, нарушается состояние микробиоты, что влияет на иммунитет», — подчеркнул Тимаков.

Он подчеркнул, что кроме этого коронавирус сильно влияет на иммунологическую память. Тимаков утверждает, что вирус действует как корь, которая стирает около 20-30% иммунитета человека.

Ранее врач-невролог Павел Хорошев заявил, что из-за особенностей антител после выздоровления от COVID-19 сохраняется высокий риск смерти. Он объяснил это эффектом антителозависимого усиления реакции.

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