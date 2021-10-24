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В Красноярске нашли вторую пропавшую школьницу

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Depositphotos

Правоохранительные органы нашли 13-летнюю девочку, которая пропала накануне днем в Красноярске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого главка МВД.

«Нашлась. Жива и здорова. Где была, что делала — это предстоит узнать», — уточнили в полиции.

По данным полиции, она вышла из дома в Ленинском районе в субботу, 23 октября, и не вернулась. В ее поисках участвовали полиция и волонтеры.

Ранее правоохранители нашли другую школьницу, которая потерялась в этом же районе. Отчим 16-летней девочки обратился в полицию с заявлением о пропаже. Мужчина рассказал, что она вышла их кинотеатра в центре города, села в такси и направилась домой. Однако потом ее телефон оказался недоступен.

Также в Красноярске пропал 13-летний мальчик, сообщал портал NGS.ru. Он вышел из дома на Коломенской, но не вернулся. О его местонахождении пока ничего не известно.

До этого в регионе уже исчезали дети. В октябре двух 11-летних девочек, пропавших в городе Дудинка Красноярского края, нашли в подъезде жилого дома, где дети ночевали.

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