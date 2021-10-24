В Приамурье 14 грузовых вагонов сошли с рельсов

В Приамурье четырнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов, вызвав задержку четырех пассажирских составов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги.

«На станции «Ледяная» Забайкальской железной дороги производятся работы по устранению последствий ДТП, произошедшего на железнодорожном переезде 23 октября 2021 года. В связи с этим задерживаются пассажирские поезда: № 1 сообщением Владивосток — Москва на 1 час 26 минут, № 2 сообщением Москва — Владивосток на 3 часа 28 минут, № 392 сообщением Чита — Благовещенск на 1 час 52 минуты и поезд № 7 сообщением Владивосток — Омск на 6 часов 7 минут», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что число погибших при столкновении грузовика и поезда в Приамурье увеличилось до двух.

Инцидент произошел ранее на регулируемом железнодорожном переезде станции Ледяная в Свободненском районе в 4.58 мск. Водитель грузового автомобиля, нарушив правила, выехал на железнодорожные пути и столкнулся с грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения не удалось избежать. В результате происшествия локомотив и 14 вагонов поезда сошли с рельсов. Погибли два человека: водитель грузовика и помощник машиниста.