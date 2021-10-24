Компанию Facebook обвинили в разжигании религиозной ненависти в Индии через сервисы и соцсети, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании.

Уточняется, что в период с 2019 по 2020 года, в три раза выросло количество контента в Facebook, разжигающего ненависть. А в WhatsApp начали активно распространять слухи и призывы к ненависти по религиозному признаку.

Бывший сотрудник Facebook, менеджер по продукту Фрэнсис Хауген рассказала, что одноименная соцсеть лучше всего подходит для распространения и разжигания ненависти.

«В Facebook поняли, что если они настроят алгоритмы в сторону безопасности, люди будут проводить меньше времени на сайте, будут видеть меньше рекламы, в результате компания будет меньше зарабатывать», — пояснил Хауген.

Ранее были раскрыты высказывания, за которые Facebook блокирует публикации россиян.