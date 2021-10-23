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Суд взыскал с советника орловского губернатора компенсацию морального вреда

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Орловский областной суд взыскал с советника губернатора Сергея Лежнева компенсацию морального вреда за унижение медицинского работника, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда в апелляции рассмотрела гражданское дело по иску Д.В. Серегина к С.В. Лежневу о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при проведении экспертизы специалист пришел к выводу о том, что чиновник унизил медика в его Telegram-канале.

С Лежнева взыщут компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей и расходы, связанные с оплатой судебной экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Саратове мужчина, представившийся депутатом, напал на врача.

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