Экс-сотрудник MI6 заявил о «войне» между РФ и Британией и пожаловался на «черную метку»

Бывший сотрудник британской разведывательной службы MI6 Кристофер Стил заявил, что Россия и Великобритания находятся в «состоянии войны», передает телеканал Sky News.

По словам бывшего разведчика, российская сторона якобы предпринимает недружественные шаги в сторону Великобритании. При этом Стил упрекнул британские власти в том, что они не относятся к этому с должной серьезностью.

Кроме того, Стил рассказал, что во время отдыха на Карибских островах кто-то подложил его жене в мешок для стирки обручальные кольца. Экс-разведчик отметил, что инцидент произошел через полтора года после публикации досье о «связях» бывшего президента США Дональда Трампа с Россией, одним из авторов которого является Стил. Он назвал данную находку «черной меткой» от «российских спецслужб».

«Досье» на Трампа появилось в прессе в январе 2017 года, однако ФБР и минюст США официально не смогли подтвердить подлинность данных. Кроме того, расследование «российского дела», проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером, не привело к прямому обвинению Трампа в наличии какого-либо сговора с Москвой. Напротив, по результатам дела этот тезис как раз был опровергнут следователями. В Москве также опровергают все заявления о «связях» с экс-президентом США.

Ранее средства массовой информации сообщили, что Стил подготовил для ФБР второе «досье» на Дональда Трампа.