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Пропавшие в Кабардино-Балкарии охотники нашлись

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РИА «Новости»

Четверо охотников, которые накануне ушли в горы в Кабардино-Балкарии, вернулись сами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на республиканское управление МЧС.

«По состоянию на 17:30 субботы поисково-спасательные работы завершены. Группа из пяти человек самостоятельно вернулась в установленное место, в помощи не нуждаются», — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел около села Верхняя Балкария. В ночь с пятницы, 22 октября, на субботу трое охотников, охотовед и егерь отправились в горы. Утром они не вернулись, как было запланировано, связаться с ними не удавалось. Тогда началась поисково-спасательная операция.

Ранее в Чечне нашлась группа из 14 человек, отправившихся в лес рядом с селом Аршты собирать черемшу. Они также вернулись самостоятельно.

До этого были прекращены поиски пропавшего в Бурятии легкомоторного самолета Ан-2.

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