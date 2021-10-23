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Хинштейн опроверг сообщение о доступе к мессенджерам по паспорту

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Phil Noble/Reuters

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн в эфире радиостанции «Говорит Москва» опроверг информацию о том, что российский кабмин обязал мессенджеры запрашивать у пользователей из России паспортные данные.

«Правила для владельцев мессенджеров появились еще в 2018 году. Сейчас правительством издано новое постановление, по которому операторы связи обязаны запросить подтверждение по номеру телефона и только после этого оказывать услуги. Если оператор связи расторгает с пользователем договор об оказании услуг, он обязан сообщить об этом владельцу мессенджера», — сказал депутат.

По его словам, постановление правительства касается закона, вступившего в силу еще в 2018 году, и должно скорректировать действующую практику.

Ранее партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал о невозможности полностью удалить переписку из мессенджера. Главная проблема, по словам Мясоедова, заключается в том, что разработчики программного обеспечения имеют лазейки для доступа к персональным данным. Обеспечить обмен информацией без посредников можно, но этим надо озаботиться заранее — например, установить на смартфоне специальные программы, работающие по протоколу peer-to-peer, добавил Мясоедов.

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