В Петербурге сломали барельеф Медузы Горгоны с лицом Лукашенко

В Санкт-Петербурге демонтировали барельеф, изображающий президента Белоруссии Александра Лукашенко в образе медузы Горгоны. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Изваяние было установлено на Пушкинской улице, автор — уличный художник Zoomstreetart. Барельеф не провисел и суток.

«То, что уберут, было ожидаемо, но то, что они подорвались так быстро, немного удивило. Ну ладно, в скоротечности жизни стритарта и есть его прелесть. Новой работы по Лукашенко не планируется, по крайней мере, в ближайшее время. У меня была идея, я ее реализовал, она прозвучала. Точка», — прокомментировал уничтожение произведения искусства художник.

Zoomstreetart добавил, что не собирается посвящать свою карьеру «мелкому диктатору».

Администрация Центрального района Северной столицы подтвердила демонтаж скульптуры — коммунальщики уничтожили ее накануне вечером.

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