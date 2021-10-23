Митрополит Илларион обвинил Вселенского Патриарха в финансировании из США

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил в эфире телеканала «Россия 24», что Константинопольский патриархат, возглавляемый патриархом Варфоломеем, финансируется Соединенными Штатами.

«В Америке есть солидная греческая диаспора, которая является паствой Константинопольского патриарха и которая финансово поддерживает, по сути — содержит Константинопольский патриархат. Кроме того, американская администрация на протяжении многих лет оказывает политическую поддержку Константинополю, в том числе в тех амбициозных планах, которые Константинопольский патриархат вынашивает и частично реализует», — сказал архиерей.

По его словам, цель Варфоломея, считающийся первым среди православных патриархов, — получить власть, которой обладает Папа Римский. Илларион отметил, что в Турции у предстоятеля Константинопольской церкви «практически не осталось верующих».

Ранее митрополит сравнил Вселенского патриарха с библейским «вором и разбойником».