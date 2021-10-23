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В США скончался российский миллиардер Валентин Гапонцев

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Валерий Шарифулин/РИА «Новости»

Российский предприниматель Валентин Гапонцев скончался в США в возрасте 82 лет, сообщает журнал Forbes со ссылкой на источник, близкий к семье, и сына предпринимателя Дениса Гапонцева.

Точные причины его смерти пока не называются. Однако, по данным издания, на протяжении последних лет он боролся с онкологическим заболеванием.

Бизнесмен входит в список богатейших людей России: его состояние оценивается в $2,8 млрд. Выходец из Львова, Гапонцев стал одним из первых предпринимателей в сфере лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий.

В 1990 году 51-летний Гапонцев учредил в СССР фирму «ИРЭ-Полюс». В 1998 году в США была зарегистрирована его IPG Photonics, которая к 2011 году заняла 80% всего мирового рынка волоконных лазеров. Его сын Денис к 1999 году окончил МФТИ и Имперский колледж Лондона и поехал в Штаты помогать отцу.

В 2010 году он стал лауреатом Государственных премии России в области науки и технологий «за комплекс инновационных разработок и создание высокотехнологичного производства волоконных лазеров и систем волоконно-оптической магистральной и локальной связи».

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