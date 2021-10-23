Диетолог Михалева сравнила пользу петрушки и укропа для организма

Зелень содержит множество нутриентов, таких как биофлавоноиды, аскорбиновая кислота, в-каротины, и незаменима для тех, кто хочет похудеть. Об этом рассказала газете «Известия» врач-эндокринолог, врач-диетолог детской «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

«Зелень содержит мало жиров, хлора и натрия, что хорошо для людей, склонных к повышению артериального давления <...> С зеленью в организм поступает ряд биологических активных веществ — органических кислот и эфирных масел, благоприятно влияющих на желудочно-кишечный тракт за счет усиления ферментативной активности и моторики. Зелень — натуральный источник зеленого пигмента — хлорофилла, который является природным антиоксидантом», — сказала диетолог.

К примеру укроп, отметила она, богат витаминами С, РР, Р, Е, В1, В2, В6, бета-каротином, фолиевой кислотой (витамин В9); минералами — калием, марганцем, медью, цинком, кальцием, фосфором и железом. Он помогает в борьбе с «окислительным» стрессом, который ведет к развитию атеросклероза, рака и болезни Альцгеймера. Также растение способствует расширению сосудов и снижению артериального давления.

Рассказала специалист и о пользе петрушки, которая содержит большое количество витамина К, необходимого для повышения минеральной плотности костей и профилактики атеросклероза. Кроме того, в растении много витамина С, необходимого для иммунитета и синтеза коллагена, а также витамина А, который совместно с лютеином и зеоксантином помогает предотвратить заболевания глаз. Михалева назвала петрушку «лидером по содержанию антиоксидантов среди зелени».

Для профилактики заболеваний сердца и сосудов, суставов, рака, деменции диетолог посоветовала есть кинзу. Эта зелень богата клетчаткой, эфирными маслами, биофлавоноидами, минеральными веществами (калий, кальций, марганец, железо и магний) витаминами (А, С, К и группы В). Также она помогает организму в осуществлении иммунных реакций, поддерживает здоровье глаз, способствует пищеварению и благотворно влияет на функцию печени.

Ранее гендиректор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев рассказал «Газете.Ru», что осенью жители крупных городов страдают от нехватки витаминов и микроэлементов, которые необходимы для корректной работы обменных процессов в организме и для поддержания достаточного уровня иммунной защиты. В результате недостаточного поступления в организм микронутриентов (витаминов) в течение длительного периода могут проявляться следующие симптомы: быстрая утомляемость, сонливость, вялость, раздражительность, частые простудные заболевания, ломкость и выпадение волос, непрочность ногтей, сухость кожи, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта.