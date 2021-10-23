Ученые из Гарварда назвали самую полезную кашу для завтрака

Ученые из Гарвардского университета в США составили рейтинг самых полезных каш для завтрака. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Чехонина прокомментировала список в интервью телеканалу «Москва 24».

Первое место в рейтинге заняла льняная каша, второе — гречневая, и лишь только на третьей строчке оказалась овсяная каша.

По словам специалиста, лен — единственный продукт растительного происхождения, в составе которого есть одна из трех жирных кислот — Омега-3. Она необходима для сосудов и кровообращения, поскольку уменьшает вязкость крови.

«Также она (льняная каша) является профилактическим фактором в отношении некоторых злокачественных заболеваний, потому что обладает антиоксидантными свойствами, способствует продлению молодости и препятствует преждевременному старению», — рассказала Чехонина.

Несмотря на высокую калорийность, льняная каша содержит в два-три раза больше белка по сравнению с другими кашами.

Эксперт отметила, что калорийность гречневой каши ниже, чем у овсянки. Гречка содержит в себе пищевые волокна, витамины группы В, это крупа позволяет сохранять энергию и поддерживать выносливость.

При этом овсяная каша помогает улучшить состояние микрофлоры кишечника. В ней есть холин, который помогает в борьбе с лишним холестерином. Также в исследовании центра говорится о снижении риска гипертонии при употреблении каши дважды в день.

Ранее американский диетолог Айат Слейманн заявила, что с навязчивым желанием перекусить можно справиться, если следить за своим питанием в течение дня.