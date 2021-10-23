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На Украине неизвестные сдали на переработку порезанные Библии

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Facebook Leonid Cherepeinik

На Украине в переработку сдали тысячи Библий, при этом некоторые книги были порезаны. Об этом на своей странице в Facebook сообщил владелец предприятия по переработке сырья Леонид Черепейник.

Такую находку обнаружили в городе Бровары Киевской области.

«Народ, имейте совесть пожалуйста... Я все понимаю бедные, нужны деньги, но не таким путем! Когда нам сдали по 2500 кг (25000 шт.) порножурналов, или в раздельный сбор секс игрушки, я промолчал. Но когда привезли порезанные Библии, святое слово Божие, это мое сердце не выдерживает», — написал автор поста.

Черепейник предупредил неизвестных, что выкупит у них Библии в пять раз дороже веса бумаги, если они не будут резать книги.

Комментаторов возмутило то, что произошло с книгами, один из них даже назвал случившееся «терактом», другие убеждены, что совершивших это «покарает Бог».

Ранее мужчина вывез на автомобиле 5 тонн украденного чугуна.

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