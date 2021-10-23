В Роспотребнадзоре рассказали, когда снизится заболеваемость COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что показатели заболеваемости коронавирусом в России к концу года, скорее всего, снизятся. Об этом она сообщила РИА «Новости».

«Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными», — сказала она.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова дала неутешительный прогноз по эпидемической ситуации, связанной с распространением коронавируса в столице.

Она напомнила, что в настоящее время зафиксирован антирекорд по количеству вновь выявленных заболевших в Москве, более 8 тысяч, и пока нет возможности снизить такую высокую динамику заболеваемости.

При этом, по словам Раковой, текущая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией отличается от предыдущих волн, которые наблюдались ранее, но полтора года борьбы с коронавирусом дали городу «дополнительный опыт».

По данным оперштаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в стране был зафиксирован 37 141 новый случай коронавируса в 85 регионах, что стало новым максимумом за время пандемии COVID-19. Больше всего новых случаев COVID-19 было зафиксировано в Москве — 8166.