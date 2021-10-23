В США начались расследования в отношении Байдена из-за вывода войск из Афганистана

В США начались новые расследования из-за вывода Джо Байденом войск из Афганистана. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Сообщается, что Пентагон, Госдепартамент, министерство внутренней безопасности, министерство здравоохранения и социальных служб и Агентство США по международному развитию проведут собственные проверки действий администрации президента.

Ранее член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт призвала отправить в отставку президента Соединенных Штатов Джо Байдена из-за ошибок, который тот совершил при выводе американских войск из Афганистана.

15 августа 2021 года «Талибан» (организация запрещена в России) объявил об установлении полного контроля над Афганистаном, движение захватило все крупные города и погранпереходы. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

31 августа Пентагон объявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Сообщалось, что президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных. В начале октября стало известно, что США возобновили эвакуацию афганцев.