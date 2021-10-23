Кинолог рассказал, чем занять собаку на удаленке

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что необходимо придумывать занятия для собаки, чтобы она не отвлекала хозяина от работы на удаленке. Об этом он сообщил РИА «Новости».

По его словам, необходимо физически нагружать собаку на улице — много бегать, играть с игрушкой и дрессировать, а также увеличить время прогулки. Если питомец устанет, то дома будет отдыхать, а не отвлекать хозяина от работы, отмечает эксперт.

При этом после прогулки важно хорошо покормить собаку. Сытое животное, скорее всего, не будет чувствовать волнения и тревоги, а также предпочтет сон активным играм, подчеркивает Голубев.

Ранее Голубев рассказал, с какими собаками лучше не гулять в дождь. Собаки небольшого размера, пожилые собаки, а также питомцы без шерсти рискуют простудиться после прогулки в дождливую погоду.

Если собака начала дрожать и поднимать лапы, то прогулку стоит как можно скорее прекратить. Нельзя допускать. чтобы собака прыгала в холодные лужи, напомнил Голубев.

По возращении домой собаке нужно вымыть лапы, протереть туловище полотенцем, а затем расчесать шерсть, заключил кинолог.