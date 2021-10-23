В Башкирии мужчина жестоко убил кондуктора автобуса

На 23-летнего жителя Стерлитамака завели уголовное дело после убийства кондуктора на автобусной остановке. Об этом сообщает NewsBash.

По данным издания, обвиняемый в состоянии алкогольного и наркотического опьянения напал на кондуктора, ожидающую автобус на остановке. Мужчина нанес ей несколько ударов ножом в шею, грудь и плечо, после чего похитил личные вещи. Женщина скончалась на месте происшествия от сильной кровопотери.

Обвиняемый свою вину признал частично. Уголовное дело будет направлено в Верховный суд.

Ранее в Башкирии на 10,6 лет осудили 32-летнего мужчину, который задушил своего приятеля из-за включенного света в спальне.

По данным издания, приятели собрались на квартире одного из них и распивали алкоголь, когда произошла ссора, в ходе которой 32-летний мужчина задушил своего собутыльника, а после, испугавшись, вызвал скорую.