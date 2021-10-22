В парламенте Черногории прокомментировали предоставление убежища Исмаилову

Председатель комитета по безопасности и обороне парламента Черногории Милан Кнежевич оценил заявление адвоката бизнесмена Тельмана Исмаилова о том, что предпринимателю предоставил в стране политическое убежище. Об этом сообщает RT.

«Информацию о том, что Тельман Исмаилов получит политическое убежище, я получил ещё несколько дней назад. И вот сегодня она подтвердилась», — сказал Кнежевич.

По его словам, на Министерство внутренних дел страны и суд находилось под давлением «различных сторон влияния».

Парламентарий также заявил, что предоставление убежища Исмаилову будет «рекламой для всех криминальных беглецов».

«Статус Черногории как «рая для преступников в бегах» дополнительно подтвердился данным случаем… Многие люди вроде Исмаилова получали и политическое убежище, и экономическое гражданство (в обмен на инвестиции), и удостоверение личности», — заключил Кнежевич.

В четверг адвокат Исмаилова сообщил, что его подзащитный выпущен из экстрадиционного изолятора и получил убежище в Черногории.

Ранее Россия сделала запрос Черногории об экстрадиции Исмаилова. В РФ предприниматель заочно арестован и проходит обвиняемым по уголовному дело об убийстве.

О задержании экс-директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова стало известно вечером 1 октября. По предварительной информации, он обвиняется в организации убийства двух предпринимателей. Обвинение Исмаилову было предъявлено 11 ноября 2017 года, розыск азербайджанского бизнесмена велся по линии Интерпола. Черногорские власти задержали Исмаилова после подачи прошения о политическом убежище.