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URA.RU: ранивший себя в ХМАО ребенок имеет особенности развития

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РИА «Новости»

Ребенок, выстреливший в себя в онкологическом отделении детской клинической окружной больницы Нижневартовска, имеет особенности умственного развития. Об этом сообщает URA.RU.

«Ребенок не был тяжело болен, он выписывался. Но у него есть особенности умственного развития», — заявил источник издания.

Telegram-канал SHOT утверждает, что у ребенка была выявлена саркома головного мозга. В больнице он две недели проходил химиотерапию. 22 октября его дедушка приехал забирать мальчика после выписки. В публикации сообщается, что ребенок случайно выстрелил себе в голову, когда во время сборов остался в палате один с сумкой дедушки, в которой находился пистолет «Оса».

Канал отмечает, что 66-летний пенсионер является охотником, на которого зарегистрировано много оружия.

Ранее главный врач нижневартовской детской онкологической больницы Денис Третьяков рассказал, что пенсионеру оказывается медицинская помощь.

Источник в правоохранительных органах заявил, что из-за произошедшего инцидента пожилой мужчина находится в неадекватном состоянии. Это мешает специалистам проводить следственные действия и выяснить все подробности инцидента.

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