Мужчина испугался женщину в костюме привидения и застрелил ее

Жительница Мексики нарядилась в костюм призрака и хотела разыграть соседей, но пранк закончился трагедией, сообщает издание Mirror. Местные жители настолько испугались увиденного, что застрелили женщину.

По информации местных СМИ, погибшая вышла на улицу в образе Ла Йороны. В латиноамериканском фольклоре так называют женщину, которая, согласно легенде, бродит по земле, оплакивая своих детей, утопленных ею в реке.

Как рассказывают свидетели, на мексиканке была белая простыня, на которой красным цветом было написано «о, мои дети». Потом, по словам очевидцев, раздались несколько выстрелов — и женщина упала.

Виновник стрельбы сбежал с места событий до приезда полиции и скорой. Некоторые из местных журналистов располагают информацией, что мужчина действительно нажал на курок, потому что испугался.

Сотрудники полиции пока никак не прокомментировали инцидент. Имя подозреваемого и его возраст также не сообщаются.

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