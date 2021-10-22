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Мужчина испугался женщину в костюме привидения и застрелил ее

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New Line Cinema

Жительница Мексики нарядилась в костюм призрака и хотела разыграть соседей, но пранк закончился трагедией, сообщает издание Mirror. Местные жители настолько испугались увиденного, что застрелили женщину.

По информации местных СМИ, погибшая вышла на улицу в образе Ла Йороны. В латиноамериканском фольклоре так называют женщину, которая, согласно легенде, бродит по земле, оплакивая своих детей, утопленных ею в реке.

Как рассказывают свидетели, на мексиканке была белая простыня, на которой красным цветом было написано «о, мои дети». Потом, по словам очевидцев, раздались несколько выстрелов — и женщина упала.

Виновник стрельбы сбежал с места событий до приезда полиции и скорой. Некоторые из местных журналистов располагают информацией, что мужчина действительно нажал на курок, потому что испугался.

Сотрудники полиции пока никак не прокомментировали инцидент. Имя подозреваемого и его возраст также не сообщаются.

Ранее в США выставили дом на продажу, в котором, как уверяет хозяйка, живут девять приведений.

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