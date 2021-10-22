Глава Украинского института нацпамяти обвинил Россию в присвоении украинской истории

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что Россия присвоила себе украинскую историю, сообщает РИА «Новости».

По его словам, в исторических источниках эпохи Руси данный термин «не применяется ни к Новгороду, ни к Суздали».

«Вначале Русь использовалась только для территорий центральной Украины нынешней, а немного позже, с XII столетия, к Галицко-Волынскому княжеству — к западной Украине. Это и есть Русь», — сказал он.

Дробович добавил, что Россия якобы присвоила себе это наследие.

«И пока у нас не было политической государственности, особо некому было сопротивляться», — заключил он.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что России не стоит «претендовать на историю Украины». По его словам, правители Киевской Руси считали русских и украинцев одним народом.