Появились подробности гибели мужчины и женщины, выпавших из окна в Новосибирске

Тела мужчины и женщины, найденные рано утром 22 октября возле элитного дома в Новосибирске, обнаружили прохожие, они же вызвали скорую помощь. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты».

Отмечается, что инцидент произошел на улице Челюскинцев, 48/1.

Соседи погибших рассказали, что у пары был сын 9-10 лет, семья проживала в съемной квартире.

«Вчера их видели, абсолютно нормальные. Непонятно, что могло произойти», — поделились соседи.

Брат погибшей женщины, прибывший на место происшествия, рассказал, что в 7 часов утра общался с сестрой и она еще была жива.

Где находится ребенок, пока неизвестно. По предварительным данным, он может быть в школе. При этом автомобиль Mercedes, на котором ездила пара, припаркован у дома.

Как пишет Тайга.инфо, мальчик с 21 октября находился со своим родным отцом, с которым погибшая женщина была в разводе. По факту гибели мужчины и женщины возбуждено уголовное дело.

Ранее в Новосибирске под стенами цирка были найдены тела мужчины и женщины. Главврач станции скорой помощи Ирина Большакова рассказала, что их гибель произошла в результате падения с высоты. Они скончались на месте от полученных травм. Рядом с цирком находится элитный 16-этажный дом.