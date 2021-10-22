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Появилось первое фото Алека Болдуина после убийства им оператора

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CBS New York

Издание Santa Fe New Mexican опубликовало первую фотографию голливудского актера Алека Болдуина, после того, как на съемочной площадке произошел несчастный случай.

Во время съемки эпизода с выстрелами в пистолете Болдуина, который должен был быть заряжен холостыми патронами, оказались боевые.

От произведенных выстрелов скончалась 42-летняя женщина — оператор Алина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соус. Он в критическом состоянии в больнице.

На фото актер запечатлен после допроса в офисе шерифа округа Санта-Фе.

Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что в отношении Болдуина пока не выдвинуто обвинений.

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