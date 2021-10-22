Появилось первое фото Алека Болдуина после убийства им оператора

Издание Santa Fe New Mexican опубликовало первую фотографию голливудского актера Алека Болдуина, после того, как на съемочной площадке произошел несчастный случай.

Во время съемки эпизода с выстрелами в пистолете Болдуина, который должен был быть заряжен холостыми патронами, оказались боевые.

От произведенных выстрелов скончалась 42-летняя женщина — оператор Алина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соус. Он в критическом состоянии в больнице.

На фото актер запечатлен после допроса в офисе шерифа округа Санта-Фе.

Sheriff's office: Star's 'prop firearm' kills one, injures another https://t.co/wuFa9DMRBI — Santa Fe New Mexican (@thenewmexican) October 22, 2021

Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что в отношении Болдуина пока не выдвинуто обвинений.