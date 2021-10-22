В Новосибирске у цирка обнаружены тела мужчины и женщины

В Новосибирске утром под стенами цирка были найдены тела мужчины и женщины. Об этом пишет НГС.

На место прибыли сотрудники полиции.

Главврач станции скорой помощи Ирина Большакова рассказала прессе, что гибель людей произошла в результате падения с высоты. Они скончались на месте от полученных травм. Рядом с цирком находится элитный 16-этажный дом.

Обстоятельствами их гибели будет заниматься региональное отделение Следственного Комитета.

Ранее «Газета.Ru» писала о пари пилотов Ту-134, которое погубило 70 человек.