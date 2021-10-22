Иммунолог назвал оптимальный критерий для ревакцинации

Иммунолог Николай Крючков рассказал о несложном критерии для ревакцинации в интервью радио Sputnik.

Точкой отсчета должен служить срок от перенесенногоо заболевания либо от вакцинации.

Иммунолог отметил, что регуляторы разных странах придерживаются аналогичного мнения.

В США ревакцинироваться нужно через восемь месяцев, а в странах Евросоюза спустя шесть.

Врач-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал сообщения о так называемом иммунном параличе — неспособности организма реагировать на вирусы и инфекции от частой ревакцинации. По его словам, такое состояние развиться не может.

Президент же российского научного общества иммунологов академик Валерий Черешнев заявил, что ревакцинация чаще, чем раз в полгода, может стать причиной иммунологического паралича.