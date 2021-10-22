Суд оставил экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка под арестом, отказав в удовлетворении жалобы защиты, сообщает «Интерфакс».

«Приморским краевым судом отклонена апелляционная жалоба защитника обвиняемого Гуменюка на постановление Фрунзенского районного суда Владивостока, которым ранее бывшему чиновнику избрана меры пресечения в виде заключения под стражу. Постановлением суда избранная мера пресечения в виде содержания под стражей сохранена», — указано в решении суда.

Ранее бывший глава Владивостока Гуменюк не признал вину в получении взяток.

Фрунзенский районный суд во Владивостоке 5 октября арестовал чиновника по обвинению в получении взяток на 19,5 млн рублей от руководства МУПВ «Некрополь» за покровительство при оказании похоронных услуг в период с 2019 по 2021 годы.

Полномочия Гуменюка в качестве мэра Владивостока были досрочно прекращены 27 мая 2021 года. Он проработал на данном посту два года, до этого руководил городской администрацией в качестве исполняющего обязанности.