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Сомнолог Калинин заявил, что риск заразиться из-за недосыпа увеличивается на 250%

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Хронический недосып связан с ослаблением иммунитета человека. Об этом «Ридус» рассказал сомнолог Александр Калинин, глава Центра медицины сна университетской клиники МГУ имени М. В. Ломоносова.

Эксперт добавил, что недостаток сна может вызвать развитие серьезных заболеваний.

По его данным, из-за недосыпа вероятность подхватить какую-нибудь инфекцию увеличивается на 250%. В долгосрочной перспективе дефицит сна может увеличить риск развития ишемической болезни сердца, нарушений сердечного ритма, тромбоза. В отдельных случая привести к онкологическим заболеваниям.

Ранее врач Полуэтов назвал способы победить осеннюю сонливость. В случае, если дневная сонливость продолжается несколько дней, то необходимо изменить режим сна.

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