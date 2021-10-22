Стало известно об услуге, которая будет регистрироваться очно в период нерабочих дней

Единственной услугой, которая будет регистрироваться очно в многофункциональных центрах «Мои документы», останется развод, сообщается на сайте Мэра Москвы.

«С 28 октября по 7 ноября получить госуслуги в Москве можно будет в режиме онлайн на портале mos.ru. Очно в центрах госуслуг «Мои документы» будут регистрировать только расторжение брака. Получить свидетельство о рождении ребенка можно будет в роддоме. Если же на время действия ограничений выпадает дата получения или подписания документов, срок предоставления услуги продлят на девять календарных дней», — указано в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в период нерабочих дней, с с 28 октября по 7 ноября, будет приостановлена работа предприятий сферы торговли, услуг, общественного питания и спорта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, с чем связаны коронавирусные ограничения в Москве и области.