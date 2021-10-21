Иммунолог Крючков оценил заразность нового штамма COVID-19 AY.4.2

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что радикальные скачки заразности коронавируса из-за появления нового варианта «дельта»-штамма AY.4.2 вряд ли возможны, потому что вирус ограничен эволюционно. Об этом сообщает «Лентра.ру».

Крючков отметил, что у вируса нет резервов, чтобы он в несколько раз мог увеличить свою заразность. При этом могут быть небольшие увеличения.

«<…> Но это предварительные данные, это может быть 10 процентов, или 15-20. Есть некий диапазон, в рамках которого заразность выше, но насколько точно сказать нельзя, но можно сказать, что не слишком сильно выше», — подчеркнул иммунолог.

Он отметил, что не стоит ожидать резкого роста заболеваемости из-за появления нового штамма COVID-19, поскольку уже есть другие заразные варианты коронавируса, например, «дельта». По словам Крючкова, у AY.4.2 уже есть сильный соперник, а в будущем может появиться и еще, но не настолько сильный.

Ранее в Великобритании начала распространяться новая, более заразная форма коронавируса — AY.4.2. Новый вид инфекции является вариацией «дельта»-штамма коронавируса, но обладает большей заразностью, чем исходный вариант, минимум на 10-15%.