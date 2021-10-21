Минские школы получили новые названия в Google-картах

Ряд минских школ постигла участь российских учебных заведений, которые получили новые имена в Google-картах, сообщает Telegram-канал Zerkalo.

Так, гимназия №137 получила имя Виктора Цоя, школу №1000-7 назвали «низшей», а №116 — «самой лучшей».

Шутники также назвали в честь рэпера Алишера Моргенштерна гимназию №146, а школу № 41 превратили в «школу имени маленьких вейперов». Кроме того, одно из учебных заведений получило название лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

Причиной происходящему назвали тренд в соцсети TikTok, распространившийся в русскоязычных странах, где пользователи публиковали видео с переименованием учебных заведений.

Так, в Екатеринбурге подростки дали новые имена десяткам школ в Google Maps. Одни заведения получили «альтернативные» имена героев компьютерных игр, другие — исторических персонажей.

В Ростове-на-Дону подростки также вдохновлялись компьютерными играми и мемами, передает aif.ru. К примеру, школа №111 стала называться школой «Первой Доты», а школа №109 — «имени котиков 666».