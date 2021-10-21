В Екатеринбурге опровергли информацию СМИ о взрыве в котельной

Информация о взрыве в котельной в Екатеринбурге не соответствует действительности. Задымление произошло в результате подготовки к работе резервного котла. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию «Т Плюс».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что один из котлов по адресу Гурзуфская 40а в Екатеринбурге, принадлежащий «Екатеринбургской теплосетевой компании», после взрыва прекратил работу.

«На Гурзуфской котельной при подготовке к вводу в работу резервного котла проходило опробование, в том числе и разных режимов горения, что привело к кратковременному задымлению», — уточнили в «Т Плюс».

Отмечается, что в настоящее время котельная работает в штатном режиме.

Утром 21 октября сообщалось, что утечка пара произошла на Ростовской атомной электростанции, в результате инцидента была остановлена работа 2-го энергоблока. Никто не пострадал.