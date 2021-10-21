Губернатор Приамурья заявил, что регион исчерпал возможность развертывания коронавирусных коек

Губернатор Амурской области Василий Орлов в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram заявил, что в регионе больше нет возможности разворачивать новые койки. Ситуация с распространением инфекции в регионе остается критической

«Резервов больше нет, но дело даже не в койках — у нас просто не хватает врачей, чтобы обслуживать столько пациентов», — сказал губернатор.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании президента с членами правительства заявила, что в семи российских регионах на сегодняшний момент заняты больше 95% коронавирусных коек. По ее словам, это Ставрополье, Адыгея, Челябинская, Орловская, Амурская, Самарская, Саратовская области. Голикова отметила, что общее количество таких коек в России составляет 276,5 тыс. (86,6%), из них 66,1% оснащены подачей кислорода.

По состоянию на 20 октября в России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса — скончались 1028 человек. При этом за последние сутки выявили 34 073 случая заражения коронавирусом за сутки.