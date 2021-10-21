Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В России могут улучшаться дороги: изобретено дорожное покрытие для вечномерзлых... 07:34
Врач заявил, что новый штамм коронавируса AY.4.2 может вызвать подъем заболеваемости 07:32
Макгрегору предъявлено официальное обвинение после избиения итальянского диджея 07:26
Инфекционист Горелов назвал долю детей среди заболевших COVID-19 07:21
В России обнаружили первые случаи нового варианта коронавируса AY.4.2 07:18
«Полный шлак»: почетный президент РФС об игре «Спартака»... 07:07
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько еще будет расти заболеваемость COVID-19 07:02
Читатели японской газеты «Асахи» призвали расстрелять российские корабли... 06:52
В ЦБ назвали суммы, которые россияне отдают финансовым пирамидам 06:47
Женщины в McDonald's зарабатывают меньше мужчин 06:44

В Госдуме предложили сделать бесплатным тестирование на Covid-19

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Депутаты Госдумы от КПРФ Алексей Куринный и Сергей Казанков предложили сделать ПЦР-тестирование на коронавирус бесплатным, сообщает «Коммерсантъ».

По мнению депутатов, из-за невозможности системы выявлять цепочки инфицирования происходит резкий рост заболеваемости в стране. Они обратились с просьбой ввести бесплатное тестирование на Covid-19 при первых симптомах ОРВИ к председателю федерального оперштаба Татьяне Голиковой.

Парламентарии отметили, что сейчас ответственность за свободное тестирование лежит на плечах работодателей, которые не могут себе позволить подобные расходы. По их мнению, бесплатное тестирование за счет государства сократит расходы казны на лечение заболевших и стоимость самих тестов при организованных централизованных закупках.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о показаниях, при которых необходимо сделать экспресс-тест на коронавирусную инфекцию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях