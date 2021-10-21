В Госдуме предложили сделать бесплатным тестирование на Covid-19

Депутаты Госдумы от КПРФ Алексей Куринный и Сергей Казанков предложили сделать ПЦР-тестирование на коронавирус бесплатным, сообщает «Коммерсантъ».

По мнению депутатов, из-за невозможности системы выявлять цепочки инфицирования происходит резкий рост заболеваемости в стране. Они обратились с просьбой ввести бесплатное тестирование на Covid-19 при первых симптомах ОРВИ к председателю федерального оперштаба Татьяне Голиковой.

Парламентарии отметили, что сейчас ответственность за свободное тестирование лежит на плечах работодателей, которые не могут себе позволить подобные расходы. По их мнению, бесплатное тестирование за счет государства сократит расходы казны на лечение заболевших и стоимость самих тестов при организованных централизованных закупках.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о показаниях, при которых необходимо сделать экспресс-тест на коронавирусную инфекцию.