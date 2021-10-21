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В Москве в четверг ожидается до +14°С и небольшой дождь

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Denis Tyrin/AP

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в четверг, 21 октября, будет до +14°С. Погода в столице ожидается облачной с прояснениями, местами будет небольшой дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +12...+14°С. Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +9...+11°С.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление днем составит 736 мм рт. ст., а ночью — 733 мм рт. ст.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что ноябрь в России по температуре будет очень неоднородным.

По словам синоптика, в центральной России и на северо-западе страны температура ожидается в пределах климатической нормы. В том числе в пределах нормы будет погода в ноябре и в Москве. Это значит, что преобладающая температура ночью будет уже отрицательной — -1-6°С.

Теплее обычного ноябрь будет в Поволжье, в Предуралье и на Урале. Суровый ноябрь ожидается в Иркутской области, Забайкалье и на западе Амурской области. Ночью в этих регионах — около -15°С, а при похолоданиях может опуститься до - 25°С.

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