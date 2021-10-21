Москвичка умерла от COVID-19, специально заразив себя и родных

В Москве женщина умерла от коронавируса после того, как специально заразила себя и родственников. Об этом на своей странице в Facebook рассказал медицинский директор клиники «Семейная» Павел Бранд.

Врач опубликовал переписку своего знакомого, в которой утверждается, что его 42-летняя школьная одноклассница хотела заразить «в легкой форме» всех членов своей семьи. Женщина была уверена, что для того, чтобы переболеть коронавирусом в легкой форуме нужно заразиться от того, кто переносит вирус в его легкой форме.

Из переписки следует, что она вместе с двумя дочками пошла к заболевшей подруге. В результате вся семья, в том числе и муж Анастасии, заразились коронавирусом. Сама женщина серьезно заболела, но долго не обращалась за медицинской помощью и позднее умерла в больнице.

В настоящее время ее младшую дочь перевели из реанимации. Муж покойной и ее вторая дочь перенесли коронавирус в легкой форме.

«Фильтруйте информацию, которую получаете в интернете и вакцинируйтесь уже наконец, кто ещё не успел!», — написал Бранд.

За последние сутки в Москве зарегистрировано максимальное число смертей от коронавируса с начала августа — 73 умерших. Днем ранее от коронавирусной инфекции в столице скончались 69 человек, с начала пандемии — 30 305.