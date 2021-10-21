Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В России могут улучшаться дороги: изобретено дорожное покрытие для вечномерзлых... 07:34
Врач заявил, что новый штамм коронавируса AY.4.2 может вызвать подъем заболеваемости 07:32
Макгрегору предъявлено официальное обвинение после избиения итальянского диджея 07:26
Инфекционист Горелов назвал долю детей среди заболевших COVID-19 07:21
В России обнаружили первые случаи нового варианта коронавируса AY.4.2 07:18
«Полный шлак»: почетный президент РФС об игре «Спартака»... 07:07
В Госдуме предложили сделать бесплатным тестирование на Covid-19 07:04
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько еще будет расти заболеваемость COVID-19 07:02
Читатели японской газеты «Асахи» призвали расстрелять российские корабли... 06:52
В ЦБ назвали суммы, которые россияне отдают финансовым пирамидам 06:47

В России разработали «умную реанимацию», которая будет следить за пациентами и персоналом

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

В России разработали систему «умной реанимации', которая позволит наблюдать за пациентами и активностью персонала. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы.

Система будет постоянно контролировать состояние здоровья пациентов палатах интенсивной терапии и отделениях реанимации за счет единой платформы, в которую будет поступать информация с обзорных камер, прикроватных мониторов а аппаратов ИВЛ. Запись позволит организовать онлайн-пост наблюдения для дежурных врачей.

«Умная реанимация» позволит наладить видеосвязь пациентов с родственниками, что поможет решить проблему доступа в реанимации. Врачи смогут смогут получать оперативные консультации от медиков, в том числе из других клиник.

Сообщается, что проект планируется запустить в новой детской больнице Томска, строительство которой будет завершено в 2022 году.

Ранее врачи объяснили, почему дети стали все чаще попадать в реанимацию с COVID-19.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях