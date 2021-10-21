В России разработали «умную реанимацию», которая будет следить за пациентами и персоналом

В России разработали систему «умной реанимации', которая позволит наблюдать за пациентами и активностью персонала. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы.

Система будет постоянно контролировать состояние здоровья пациентов палатах интенсивной терапии и отделениях реанимации за счет единой платформы, в которую будет поступать информация с обзорных камер, прикроватных мониторов а аппаратов ИВЛ. Запись позволит организовать онлайн-пост наблюдения для дежурных врачей.

«Умная реанимация» позволит наладить видеосвязь пациентов с родственниками, что поможет решить проблему доступа в реанимации. Врачи смогут смогут получать оперативные консультации от медиков, в том числе из других клиник.

Сообщается, что проект планируется запустить в новой детской больнице Томска, строительство которой будет завершено в 2022 году.

Ранее врачи объяснили, почему дети стали все чаще попадать в реанимацию с COVID-19.