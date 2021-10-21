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До 12 лет колонии запросили похитившим ₽136 млн налетчикам из ФСБ

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Depositphotos

В Московском гарнизонном военном суде начались прения сторон по делу экс-сотрудников спецподразделений «Альфа», «Вымпел» и Службы экономической безопасности ФСБ. Об этом пишет «Коммерсантъ». Их обвиняют в хищении 136,5 млн руб. в здании московского банка «Металлург».

Гособвинение потребовало для экс-сотрудника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Александра Карелина и экс-сотрудника управления «В» («Вымпел») ЦСН ФСБ Дмитрия Капышкина 8 лет тюрьмы. Карелин является внуком начальника кафедры Академии ФСБ Валентина Карелина. Также обвинение требует штрафов в размере 100 тыс. и 200 тыс. руб соответственно и лишения званий.

Для старшего лейтенанта управления «К» СЭБ Артура Власова требуют 12 лет тюрьмы и штраф в 700 тыс. руб.; для капитана управления «А» Романа Оболенского — 10 лет и штраф в 500 тыс. руб.; капитана Владимира Урусова — 10 лет и штраф в 400 тыс. руб., для старшего прапорщика Хетага Маргиева — аналогичный срок, но штраф в 100 тыс. руб.

Гособвинение потребовало 11 лет заключения со штрафом 700 тыс. руб для бывшего помощника следователя в московском управлении СК на транспорте Дмитрия Казанцева. Также для бывшего сотрудника ФНС Дмитрия Чиквина обвинение будет добиваться срока в 9 лет и шесть месяцев и штрафа в 300 тыс. руб.

Гособвинение просит взыскать с подсудимых в пользу потерпевшего москвича Александра Юмаранова 97 млн руб.

Ранее сообщалось, что сотни счетов в российских и зарубежных банках обнаружили у бывшего сотрудника ФСБ Михаила Кулюкина и его жены Татьяны, также работавшей в ведомстве. У бывшего сотрудника ФСБ нашли 385 счетов, из них действующими были 203 счета. На них лежали суммы от 1,3 до 4,7 млн рублей и 43 тыс. долларов. Кулюкин и его жена о деньгах не отчитывались, и Генпрокуратура отнесла эти средства к коррупционным доходам

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