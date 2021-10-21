Врач Поздняков рассказал, почему детям нужно носить макси в общественных местах

Врач-инфекционист Андрей Поздняков сообщил о высоком риске заражении детей в общественных местах. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Нужно ли детям соблюдать масочный режим? Нужно, именно в общественных местах с преобладанием взрослых. В детских коллективах нет», — заявил врач. Поздняков объяснил это высокой вероятностью заражения коронавирусом ребенка от взрослых.

По его словам, у детей выделение вируса ниже, чем у взрослых, но риск заразиться от ребенка все равно сохраняется. Инфекционист добавил, что в общественных местах преобладают взрослые, поэтому маску стоит носить для защиты ребенка.

Ранее врачи объяснили, почему дети стали все чаще попадать в реанимацию с COVID-19. «Тревожный рост случаев заболевания среди детей вызван способностью этого штамма легче проникать в клетки ребенка. После возобновления учебы в школах дети стали заражаться не только от окружающих их взрослых, но и друг от друга», — пояснил заслуженный врач России Михаил Каган.