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Вирусолог Центра Гамалеи Бутенко назвал естественным процессом мутацию коронавируса

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Reuters

Вирусолог Центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в интервью радио Sputnik рассказал, будут ли появляться новые варианты коронавируса и обязательно ли они будут представлять собой большую опасность, как это было со штаммом «дельта».

По словам специалиста, появление новых штаммом вируса является естественным процессом, который невозможно остановить, как нельзя прекратить, например, извержение вулкана. По этой причине, как сообщил Бутенко, ученые будут и дальше регистрировать новые варианты коронавируса, однако совсем необязательно, что новые штаммы будут более опасными.

При этом ученый выразил убежденность в том, что пандемия COVID-19 возможно победить.

«Когда-то все вернется к нормальному состоянию. Предпосылки к этому есть — приобретается опыт и научным сообществом, и системой здравоохранения. Поэтому в некоторых странах наступает уже отмена всех ограничительных мероприятий, в основном за счет вакцинации, но и за счет приобретения коллективного иммунитета», — заключил вирусолог.

Ранее специалисты двух британских институтов предупредили о появлении нового штамма коронавируса AY.4.2, который является «потомком» «дельты». Этот вариант был обнаружен недавно, однако на данный момент на него приходится около 10-15% новых случаев заражения в Великобритании.

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Коронавирус 2019-nCoV
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