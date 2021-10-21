Девушка Саакашвили отговаривала его от голодовки в тюрьме

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько сообщила, что отговаривала экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, с которым состоит в отношениях, от голодовки в тюрьме. Об это она рассказала журналистке Алесе Бацман в ходе трансляции в ее YouTube-канале.

По словам Ясько, она и мама Саакашвили поднимали этот вопрос три раза при личных встречах. «Он говорит о том, что у него не так много возможностей показывать свою борьбу за правду, за справедливость», — приводит слова Саакашвили его девушка. Она добавила, что голодовка – это один из тех способов, которыми он может показать свою невиновность и то, что он добьется правды

«Конечно же, мне это больно слышать. Человек подставляет свое здоровье и свою жизнь для … больших целей, но, конечно же, я хочу видеть его здоровым», — призналась Ясько.

Саакашвили объявил голодовку, когда попал в тюрьму. Экс-президент сделал это в знак протеста против уголовного преследование, назвав его политически мотивированным. Спустя 20 дней после начала тюремной голодовки он согласился на госпитализацию, категорически отказавшись от возвращения к приему еды.

Экс-президента Грузии задержали 1 октября, в настоящее время он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам.