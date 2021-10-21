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Паразиты и подмена продукции: в 89% рыбных консервах найдены серьезные нарушения

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Depositphotos

Большинство рыбных консервов в России (89%) не соответствуют качеству и обязательным требованиям. C таким заявлением выступила организации «Общественная потребительская инициатива», пишет ТАСС.

«89% представленных на российском рынке консервов из рыбы не соответствует качеству и обязательным требованиям к потребительской информации», — заявили в организации.

Эксперты провели анализ почти 100 наименований рыбных консервов по всей России. За процедурой следили надзорные органы и Роскачество. Сообщается, что лишь 11% продукции не имело никаких нареканий.

Нарушения найдены в шпротах, кильке, сайре, горбуше и печени трески. Установлено, что производители допускают множество нарушений: несоответствие массовой доли рыбы и масла, недостаток или избыток соли, окисление, подмена рыбы на другую, несоответствие продукта по цвету, вкусу и запаху, в также наличие в консервах личинок паразитов.

Организация предложила ввести на рыбные консервы обязательную цифровую маркировку. По их мнению, это сократит нарушения, очистит рынок от фальсифицированной продукции и гарантирует потребителю качественный товар.

Соответствующий документ планируется направить в Минпромторг и Роспотребнадзор, указал председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Ранее Россельхознадзор нашел признаки подделки у половины консервов

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