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Любовь Соболь объявили в розыск

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Максим Блинов/РИА Новости

Бывшая юрист ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России) Любовь Соболь объявлена в розыск по статье УК РФ, следует из базы данных МВД России. Об этом сообщает ТАСС.

«Любовь Соболь 13.09.1987 года рождения разыскивается по статье УК», — говорится в публикации.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о создании экстремистского сообщества в отношении Алексея Навального.

Дело по статье о создании и руководстве экстремистским сообществом (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ) заведено против Алексея Навального, а также Леонида Волкова, Ивана Жданова и других лиц. Кроме того, против Любовь Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и других возбуждено уголовное дело по статье об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).

По версии следствия, Навальный не позднее января 2014 года создал экстремистское сообщество с целью изменения основ конституционного строя, а также подрыва общественной безопасности и государственной целостности России.

В феврале суд по ходатайству ФСИН отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» из-за многочисленных нарушений. Его заменили на 3,5 года реального срока в колонии общего режима с учетом срока домашнего ареста. В настоящее время Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области.

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