Телеведущий Дмитрий Казнин скончался в возрасте 47 лет

Телеведущий Дмитрий Казнин умер в возрасте 47 лет после шести лет лечения онкологии. Об этом сообщает телеканал «Дождь» (признан в России юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента).

Гендиректор телеканала Наталья Синдеева рассказала, что рак у Казнина диагностировали в 2015 году, и в последующие годы он боролся с болезнью — прошел несколько курсов химиотерапии и операций, лечился в Германии.

«У него была очень тяжелая ситуация. Когда поставили первый диагноз, говорили, что не очень много надежд. Но шесть лет Дима с этим боролся. Как-то морально, мне кажется, он его победил, не пускал в себя эту болезнь. Он делал регулярные химии, у него было много операций, но внутренне он не пускал в себя эту болячку», — сказала Синдеева.

По ее словам, зрители телеканала поддерживали ведущего материально и морально.

«И каждый раз была надежда, что эта болячка уйдет», — отметила она.

У Казнина остались жена и две дочери.